الان عون: جنوح جريدة الأخبار الى اسلوب المفتن في إختلاق نوايا وأخبار كاذبة ينمّ عن جهل لثقافة الحرية التي يتميز بها التيار

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غرّد النائب الان عون عبر حسابه على تويتر وكتب:

ان جنوح جريدة الأخبار الى اسلوب المفتن في إختلاق نوايا وأخبار كاذبة عن التيار الوطني الحر يدلّ عن فكر موجّه أو مشبوه يرى في كل تنوّع او تمايز أو تعددية في الآراء مشروع مؤامرة أو طعن، وينمّ عن جهل لثقافة الحرية التي يتميز بها التيار الوطني الحر منذ نشأته والتي لم تحل دون تماسك وتضامن الجماعة داخله في كل المحطات والاستحقاقات التي مرّ بها. عسى أن تعود الجريدة الى مهنيتها ومناقشة المواقف السياسية للتيار بدل التحاليل النفسية الفارغة لعلاقتنا الشخصية والحزبية في التيار التي لم تبدأ ولن تنتهي مع محطة العقوبات الأميركية ولم تتغيّر بسببها.