وزير الصحة: اطمئنّوا فصحّتكم بأمان، وسنبقى نعمل بجهد للحفاظ عليها

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أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنّنا "ما زلنا نعمل على رفع الجهوزية تباعاً وليس هناك من تخبّط كما يُقال في الإعلام لأنّنا نسير وفق خطّة تتكامل مع القطاع الخاص".

وقال حسن خلال افتتاح قسم كورونا في مستشفى الحريري الحكومي: "علينا في القطاع الصّحي أن نكون مستقلّين، لأنّه لا يُمكن أن نرهن صحّة المواطن لمزاجيّة بعض المؤسسات الاستشفائيّة".

كما لفت إلى أنّ "عدد من المستشفيات الحكوميّة باتت ملجأ وموضع ثقة للبنانيين وإيمان بأنّ الوطن ليس عبارة عن أموال".



وختم وزير الصحة متوجّهاً للبنانيين بالقول: "اطمئنّوا فصحّتكم بأمان، وسنبقى نعمل بجهد للحفاظ عليها".