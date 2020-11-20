living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طقس نهاية الاسبوع ماطر وعاصف

20
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض إضافي ومحدود في درجات الحرارة، كما تهطل امطار متفرقة تشتد احيانا في الفترة الصباحية ومترافقة ببرق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. تخف حدة الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر ويتحول الطقس مساء الى غائم جزئيا.
 
وجاء في النشرة الاتي:
 
- الحالة العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس ماطر وعاصف حتى نهاية الاسبوع.
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
 
الجمعة: غائم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا وتكون مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحيانا. كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 2200 متر ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة ليلامس 1900 متر ليلا.
 
السبت: غائم مع انخفاض إضافي ومحدود في درجات الحرارة، كما تهطل امطار متفرقة تشتد احيانا في الفترة الصباحية ومترافقة مع برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. تخف حدة الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر ويتحول الطقس مساء الى غائم جزئيا.
 
الأحد: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية، يتوقع هطول امطار متفرقة وخفيفة كما يتشكل الضباب على المرتفعات.
 
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع احتمال هطول امطار خفيفة في المناطق الجنوبية كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout