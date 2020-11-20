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بنك بيروت - الصيرفة الإلكترونية للشركات: حلّ في زمن الأزمة

20
NOVEMBER
2020
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تجّار، حرفيون، شركات صغيرة، وأفراد نقلوا عملهم من المتاجر العادية إلى صفحات الإنترنت، وآخرون في صدد الانضمام إلى هذه الموجة مع التغيرات الكثيرة التي يشهدها العالم، فكان بنك بيروت في ملاقاتهم واضعاً في تصرّف المؤسسات والتجّار والجمعيات منصّة Bank of Beirut Simplify للتجارة الإلكترونية. 
 
عبر هذه المنصّة، يمكن للتجّار فتح متجر إلكتروني خاص بهم وقبول مدفوعات البطاقات في لبنان والخارج مباشرةً في حسابهم مع إمكانية سحبها بالعملة التي يريدون. إنشاء هذا المتجر الإلكتروني لا يحتاج إلى أي خبرة تقنية ولا حاجة للتجار بأن يكون لديهم موقع إلكتروني. كل ما هو مطلوب من هؤلاء هو عرض صور منتجاتهم على المنصة مع شرح عنها وتفاصيل عن السعر والكمية وشروط التسليم لتصبح هذه المنتجات جاهزة للبيع عبر الإنترنت. ومن الخصائص التي يمكن للتجار الإستفادة منها ميزة إصدار الفواتير الإلكترونية وتحصيل قيمتها بشكل آمن مباشرةً في الحساب، ما يحمي المشتركين من الاحتيال ويوفّر لهم قدراً عالياً من الأمان.  
 
عدد كبير من الشركات والجمعيات الخيرية انضموا إلى منصة بنك بيروت هذه التي يقدمها المصرف بالتعاون مع شركة ماستركارد العالمية واستفادوا من إمكانية بيع منتجاتهم وتحصيل أموالهم وجمع التبرعات وغيرها من الخدمات. ومن ميزات هذه المنصّة الإلكترونية أنها فتحت المجال أمام الشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة لاستقطاب شريحة أكبر من الزبائن ولتسويق سلعهم ليس فقط على الصعيد المحلي، إنما على الصعيد الدولي أيضاً، ما يزيد من عائداتهم وحجم مبيعاتهم. 
 
هذا ويقدّم بنك بيروت مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالشركات من حلول دفع وحلول تحصيل وخدمات تحويل رواتب وقنوات إلكترونية وبطاقات خاصة بالأعمال، وأنظمة لتحصيل مستحقات المؤسسات العامة. ومن أبرز هذه الخدمات الإلكترونية خدمة تسديد المدفوعات لمرفأ بيروت الكترونياً وخدمة طلب إصدار شيك مصرفي عبر الانترنت مع امكانية استلام الشيك في أي فرع من شبكة فروع المصرف المنتشرة في لبنان. 
 
في زمن تتلاحق فيه الأزمات في لبنان وتواجه فيه البلاد إقفالاً متكرراً وتحديات مستمرة تبدو الصيرفة الإلكترونية حلاً عملياً للتجار والمؤسسات.  
 
 
 
    
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