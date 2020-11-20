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أسرار الصحف ليوم الجمعة 20 تشرين الثاني 2020

20
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البناء

خفايا

قال رئيس كتلة نيابية إن التعقيد الحكومي ناجم عن العقدة التي منعت تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام لشهور عدة وهي الفيتو الأميركي الخليجي على تمثيل حزب الله، لكن الفارق هذه المرّة بوجود العقوبات على رئيس التيار الوطني الحر فرصة لعدم توتير المناخات المذهبية تتيح التغطية على العقدة الرئيسيّة بالتركيز على العقدة المتفرعة منها.

كواليس

تخشى مصادر أردنية من تسارع الخطوات الخليجية التطبيعية مع كيان الاحتلال وارتباطها بدور الأردن كممر لقوافل الشاحنات التجارية والحافلات السياحية، وتحمل الأردن مسؤولية أمنية عالية بتأمين حمايتها. وتقول المصادر إن عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والكيان جاءت لهدف مماثل لأن المناطق الفلسطينيّة في الضفة الغربيّة ستشكل الممر الأول المطلوب تأمينه.

 

الجمهورية

تحدثت معلومات عن تطور شهدته محادثات يقوم بها مصرف لبناني لبيع وحداته في دولة عربية قد تؤدي الى إبرام صفقة البيع قريباً.

إلتقت شخصية وزارية بأحد النواب خلال تواجدهما معاً في مقر رسمي وحصل عتاب بينهما بعد تبادلهما الاتهامات أخيراً.

جرت إتصالات مع رئيس تيار سياسي ليعدل عن اتخاذ إجراءات عقابية بحق إحدى الشخصيات، لانها لن تكون ذات جدوى، باعتبار أن تلك الشخصية لا تحمل بطاقة إنتساب للتيار المذكور.

 

اللواء

همس

عادت الجهات الدبلوماسية المتابعة، تتحدث عن 6 أسابيع حاسمة بين شد حبال دولي - إقليمي، أو ضربة عسكرية تعيد خلط الأوراق..

غمز

تستعد قوى الحراك لجولة جديدة في الشوارع، تسبق قرارات رفع الدعم!

لغز

قرّر حزب بارز حسم خيارات دعم حليف، بالملف الحكومي، أياً كانت الحسابات، في ضوء تقييمات، بدت سلبية تجاه قطب سياسي..

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