عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 تشرين الثاني 2020

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الأخبار

ما بعد العقوبات الأميركيّة: باسيل يُطعن من بيت أبيه أيضاً

مصرف لبنان يقود جوقة «التهويل» من استمرار الدعم: واشنطن هدّدت الحريري بالعقوبات؟

‫«أنصار الله» تُهدّد الملاحة الدولية: السعودية تنقل معركتها إلى البحر الأحمر

البناء

تصعيد «إسرائيليّ» على جبهتي الجنوب والجولان بتوصيات بومبيو… فهل تقع مواجهة؟

الملف الحكوميّ معلّق على الانتظارات الخارجيّة رغم الإنكار الداخليّ

سعر الصرف أداة ضغط سياسيّ... وإغلاق كورونا لم يحقق المرجوّ

اللواء

بومبيو من الجولان المحتل يهدّد دور «اليونيفيل» في الجنوب!

جنبلاط لتفعيل حكومة دياب.. وباسيل يطلب رفع العقوبات برسالة إلى واشنطن

الجمهورية

ماكرون يقنع بومبيو بتأجيل العقوبات

الدعم يتقلص الى النصف

الحكومة عالقة بين عون والحريري.. والتأليف مرهون بالتنازلات