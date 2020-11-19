ماذا كشف وزير الصحة عن وفيات الشباب بالكورونا؟

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أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال أنّ "اللجنة العلمية في الوزارة ستدقق بملفات مرضى كورونا في كما بجودة المستلزمات الطبية في المستشفيات لرفع مستوى تقديم الخدمات فيها".

وكشف بعد اجتماع اللجنة في وزارة الصحة أنّه "خلال اسابيع سيتم زيادة 265 سريرا لمرضى كورونا في المستشفيات الخاصة".

وصرح حسن أنّ" أعلى نسبة وفيات جراء كورونا هي فوق الـ60 عاما وحالات الوفيات للشباب هي حالات خاصة".

وردا على سؤال حول تصريح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي عن إمكانية إعادة فتح بعض القطاعات أكد وزير الصحة أنّه "بناء على معطيات وزارتي الصحة والداخلية تقرر الحكومة واللجنة المختصة فتح بعض القطاعات".