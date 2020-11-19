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بالصورة: أديب لبناني ضحية " الكورونا" !

19
NOVEMBER
2020
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فقدت مدينة عاليه والجبل الأديب فؤاد شاهين الريس الذي توفي بعد إصابته بفيروس "كورونا".

ولد الراحل في العام ١٩٣٧ وتخرج من كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، عمل في الصحافة الخليجية لسنوات وأسس عدداً من المجلات والمطبوعات.

كان من مؤسسي المكتب الدائم للمؤسسات الدرزية، وتولى رئاسة رابطة العمل الإجتماعي لأكثر من ولاية.

انتخب عضواً في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز وكان رئيس السن في ولاية المجلس الأولى. وشغل الفقيد منصب مدير عام المستشفى الوطني في عاليه.

كما كان ناشطاً في تجمع صناعيي الشويفات ونائباً لرئيسه لسنوات عديدة.

ألف عدداً من الكتب أبرزها: "طرق بلا دماء" و"زهرة وسط الرماد"، وأنجز ديواناً شعرياً لا يزال تحت الطبع ولم تسمح الظروف بأن يطلع عليه بصيغته النهائية.

على الصعيد العائلي، متأهل من عضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة فريدة الريس (رئيسة جمعية بيت الطالبة)، وله أربعة أولاد: هالة والدكتورة سهى والمهندسة لينا والدكتور باسل.

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