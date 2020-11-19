بالفيديو: أول طبيب لبناني يتلقى لقاح الكورونا!

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خضع طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، للقاح الصيني ضد فيروس “كورونا” في الإمارات. ويَظهر الدكتور صعب في الفيديو أدناه، وهو في المستشفى ويشكر الأطباء الذين وضعوا له إبرة اللقاح في ذراعه.

وأبدى صعب ثقته باللقاح، وقال: “بعد دراسات عديدة أجريتها تبين أنّ هذا اللقاح هو الأفضل من بين كل اللقاحات، وذلك كون الصين هي مهد “الفيروس”.

ويُشيرُ صعب إلى أنّ ما شجعه هو أنّ هذا “اللقاح يحتوي على خلايا ميتة ما يقوي جهاز المناعة عند الإنسان على عكس اللقاحات الأخرى التي تُغير هيكيلة الخلية”، مشدّدًا على أنّ “اللقاح الصيني هو آمن أكثر”.

والذي شجّع الطبيب اللبناني أكثر وأكثر، هو “الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي لجأ أولًا إلى أخذ اللقاح، إضافةً إلى الشيخ خالد بن محمد بن زايد والشيخ عبدالله بن زايد”، مؤكّدًا أنّ هذه الخطوة لا تتم إلّا عن دراسة واستشارات طبيّة على مستوى عالي”.

ويُعدُّ الدكتور نادر صعب، أولُ طبيب لبناني يتلقى اللقاح الصيني.