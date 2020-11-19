توقيف شخص أقدم على اغتصاب قاصر وتهديده

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، البلاغ الآتي:

"بناءً على ادعاء إحدى الجمعيات المعنية بالعنف الأسري لدى مخفر بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي، مفاده تعرّض طفل قاصر من الجنسية السورية (مواليد عام ٢٠٠٥) للتحرّش والاغتصاب والتهديد.

على الفور، وبنتيجة المتابعة الحثيثة وعمليات الرصد، تمكّنت مفرزة استقصاء البقاع من تحديد هوية المشتبه به.

بتاريخ 16-11-2020، وبعد الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها المفرزة المذكورة، أوقفته في مدينة بعلبك، ويدعى: م. ط. (مواليد 1972، لبناني) تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم تحرش جنسي بقاصر ‎واغتصاب وتهديد، ومذكّرة توقيف بجرم سرقة.

أودع مخفر بعلبك لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

لذلك، تدعو المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الى عدم التردد -في أي ظرف من الظروف- في الإبلاغ فورا عن مثل هذه الحالات".