طرابلسي ودرغام عرضا مشروع الغاء المعادلات للطلاب الأجانب

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عقد عضوا "تكتل لبنان القوي" النائبان إدكار طرابلسي وأسعد درغام مؤتمرا صحافيا مشتركا، في المجلس النيابي، شرحا في خلاله إقتراح قانون يرمي إلى تعديل الفقرة السادسة من المادة الأولى من قانون التعليم العالي الخاص.

طرابلسي

ولفت النائب طرابلسي الى "أن الولايات المتحدة وكندا وغالبية الدول الأوروبية وأستراليا وحتى بعض دول الخليج ألغت المعادلات لطلاب البكالوريا ويتم الاكتفاء بشهاداتهم لدخول الجامعات، لذلك قمنا بتسجيل إقتراح قانون يرمي الى الغاء المعادلات لطلاب الشهادة الثانوية على أن تتحمل الجامعات مسؤوليتها في التدقيق بشهادة طلاب الانتساب اليها". وأمل طرابلسي "أن تعتمد لجنة التربية النيابية والمجلس النيابي هذا الاقتراح نظرا لأهميته في إستقطاب العديد من الطلاب الأجانب، مما يحقق نهضة إقتصادية وإجتماعية مرجوة في هذا الوقت الصعب، وذلك أسوة بما تفعله قبرص التي أضحت مركز إستقطاب لآلاف الطلاب الأجانب الذين يساهمون في نهضتها الاقتصادية".

درغام

من جهته، تلا النائب درغام مواد إقتراح القانون، فلفت الى أن المادة الأولى، تنص على تعديل الفقرة (6) من المادة الأولى من القانون رقم 285/2014 "الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص، لافتا الى أن لشهادة الثانوية: الشهادة التي تسمح بالدخول إلى مؤسسات التعليم العالي. هي بالنسبة للطلّاب اللبنانيين وغير اللبنانيين المقيمين في لبنان، شهادة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، أو شهادة البكالوريا الفنية اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وفق مسارات محددة تصدر بقرار عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على إنهاء من لجنة الإعتراف والمعادلات. و هي بالنسبة للطلّاب اللبنانيين وغير اللبنانيين المقيمين في الخارج ، الشهادات الأجنبية المنهية لمرحلة التعليم الثانوي بحسب قوانين وأنظمة البلد الأجنبي دون الحاجة لأي إجراء إضافي ومن أي نوع كان، على أن يترك أمر التدقيق في هذه الشهادات لمؤسسات التعليم العالي المرخصة التي ينتسب إليها هؤلاء الطّلاب دون غيرها ".

وشدد درغام على "ضرورة إستعادة لبنان لدوره فهو لطالما كان منارة للتعليم، متمنيا من لجنة التربية ومجلس النواب والهيئة العامة إقرار القانون بأسرع وقت ممكن لتسهيل أمور الطلاب".