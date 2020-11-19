living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طرابلسي ودرغام عرضا مشروع الغاء المعادلات للطلاب الأجانب

19
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عقد عضوا "تكتل لبنان القوي" النائبان إدكار طرابلسي وأسعد درغام مؤتمرا صحافيا مشتركا، في المجلس النيابي، شرحا في خلاله إقتراح قانون يرمي إلى تعديل الفقرة السادسة من المادة الأولى من قانون التعليم العالي الخاص.
 
طرابلسي
ولفت النائب طرابلسي الى "أن الولايات المتحدة وكندا وغالبية الدول الأوروبية وأستراليا وحتى بعض دول الخليج ألغت المعادلات لطلاب البكالوريا ويتم الاكتفاء بشهاداتهم لدخول الجامعات، لذلك قمنا بتسجيل إقتراح قانون يرمي الى الغاء المعادلات لطلاب الشهادة الثانوية على أن تتحمل الجامعات مسؤوليتها في التدقيق بشهادة طلاب الانتساب اليها". وأمل طرابلسي "أن تعتمد لجنة التربية النيابية والمجلس النيابي هذا الاقتراح نظرا لأهميته في إستقطاب العديد من الطلاب الأجانب، مما يحقق نهضة إقتصادية وإجتماعية مرجوة في هذا الوقت الصعب، وذلك أسوة بما تفعله قبرص التي أضحت مركز إستقطاب لآلاف الطلاب الأجانب الذين يساهمون في نهضتها الاقتصادية". 
 
درغام
من جهته، تلا النائب درغام مواد إقتراح القانون، فلفت الى أن المادة الأولى، تنص على تعديل الفقرة (6) من المادة الأولى من القانون رقم 285/2014 "الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص، لافتا الى أن لشهادة الثانوية: الشهادة التي تسمح بالدخول إلى مؤسسات التعليم العالي. هي بالنسبة للطلّاب اللبنانيين وغير اللبنانيين  المقيمين في لبنان، شهادة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، أو شهادة البكالوريا الفنية اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وفق مسارات محددة تصدر بقرار عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على إنهاء من لجنة الإعتراف والمعادلات. و هي بالنسبة للطلّاب اللبنانيين  وغير اللبنانيين المقيمين في الخارج ، الشهادات الأجنبية  المنهية لمرحلة التعليم الثانوي  بحسب قوانين وأنظمة البلد الأجنبي دون الحاجة لأي إجراء إضافي ومن أي نوع كان، على أن يترك أمر التدقيق في هذه الشهادات لمؤسسات التعليم العالي المرخصة التي ينتسب إليها هؤلاء الطّلاب  دون غيرها ".
 
وشدد درغام على "ضرورة إستعادة لبنان لدوره فهو لطالما كان منارة للتعليم، متمنيا من لجنة التربية ومجلس النواب والهيئة العامة إقرار القانون بأسرع وقت ممكن لتسهيل أمور الطلاب".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout