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برنامج التعاضد الزراعي في منطقة الديمان – قنوبين‎

19
NOVEMBER
2020
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برنامج التعاضد الزراعي في منطقة الديمان – قنوبين بوشر تقديم خدمات دعم المزارعين في منطقة الديمان – وادي قنوبين ضمن برنامج التعاضد الزراعي المعدّ في سياق خطة الإغاثة البطريركية، ويتولى تمويله وتحقيقه، وفق ميثاق شراكة وتعاون، صندوق التعاضد الماروني، تجمع موارنة من أجل لبنان، كاريتاس اقليم الجبة بشري، بمتابعة رابطة قنوبين البطريركية للرسالة والتراث وجماعة الراهبات الأنطونيات في موقع حديقة البطاركة، بالتعاون مع الإدارة البطريركية في الديمان. وتمّ أمس توزيع حوالي طن بذور التوم المطلوبة باستمارات المزارعين المعنيين. وأرفقت حصص بذور التوم بورقة تشرح مضامين برنامج التعاضد الزراعي والآليات التطبيقية المعتمدة لتحقيقه والقطاعات التي يغطيها، وهي موزعة بين الزراعة والثروة الحيوانية وتصنيع الإنتاج الزراعي والحليب ومشتقاته وتقطير الأعشاب الطبية والعطرية. وأوضح المحامي بول كنعان، رئيس تجمع موارنة من أجل لبنان، ان انخراط التجمع مع هذا البرنامج الحيوي يندرج في سياق الإلتزام بمواكبة الأزمة المعيشية والإقتصادية الراهنة ببرامج التنمية المستدامة وليس فقط بالمساعدات الإنسانية الطارئة. والمرحلة الأولى تضمنت دعم المزارعين ببذور التوم والقمح الزراعتين الخريفيتين المطلوب تعزيزهما. بدوره أشار الأب جورج صقر، رئيس مجلس ادارة الصندوق التعاضدي الإجتماعي الماروني، الى ان الدراسات اللازمة لبرنامج التعاضد الزراعي قد أنجزت. وسوف يتم إطلاق البرنامج كاملاً برعاية وحضور غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي يتابع عملنا بعناية واهتمام توصلاً الى اطلاق المشروع، الذي يشكل أحد أبرز أوجه دعم الكنيسة لأبنائها في هذه المرحلة، ويعزز ثقتهم بلبنان ويرسخهم في أرضه. وقال: تم توزيع بذور التوم قبل اطلاق المشروع رسمياً نظراً لحلول مواعيد زرعها في المناطق الجبلية، وقد أخذنا منطقة الديمان – وادي قنوبين في كنف البطريركية المارونية منطقة نموذجية أولى لتطبيق البرنامج ومتابعته وتقييمه تباعاً.
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