الرئيس عون تلقى برقيات تهنئة بالاستقلال من عدد من رؤساء وملوك الدول الشقيقة والصديقة واستقبل قائد اليونيفيل

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رئيس الجمهورية: ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يتم على أساس الخط الذي ينطلق برا من نقطة رأس الناقورة استنادا الى الخط الوسطي من دون احتساب أي تأثير للجزر الفلسطينية المحتلة

الجنرال دل كول: مرتاحون للمفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية

اعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن امله في ان تثمر المفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية فيسترجع لبنان جميع حقوقه بالاستناد الى القوانين الدولية. وابلغ الرئيس عون قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال استيفانو دل كول الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي ينطلق برا من نقطة رأس الناقورة استنادا الى المبدأ العام المعروف بالخط الوسطي من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة.

واكد الرئيس عون على ضرورة تصحيح "الخط الأزرق" ليصبح متطابقا للحدود البرية المعترف بها دوليا.

وابلغ الرئيس عون الجنرال دل كول شكر لبنان على المساعدة التي قدمتها " اليونيفيل" بعد انفجار مرفأ بيروت لاسيما لجهة المساعدة في الحفاظ على الطابع التراثي في محلة مار مخايل وإزالة نحو 500 طن من الأنقاض، وحماية مبنى وزارة الخارجية والمساعدة في تنظيف المرفأ وتخزين 150 طن من الحجارة وواجهات خشب صالحة لاعادة استعمالها.

وفيما قدر الرئيس عون جهود " اليونيفيل" في استضافة اجتماعات الالية الثلاثية التي تجري في رأس الناقورة عرض لملاحظات لبنان على التقرير الذي قدمه قبل يومين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييريس حول تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الامن مشددا على أهمية تعزيز التنسيق بين الجيش اللبناني و"اليونيفيل" لما يؤمن حسن تنفيذ المهام المطلوبة من القوتين اللبنانية والدولية.

وكان الجنرال دل كول قدم عرضا للوضع الراهن في منطقة عمليات " اليونيفيل" إضافة الى ما قامت به القوات الدولية في بيروت في المساعدة على تنظيف المرفأ، مشددا على التعاون القائم بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني، مسجلا ارتياحا للمفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

برقيات تهنئة بالاستقلال

الى ذلك، تلقى الرئيس عون المزيد من برقيات التهنئة لمناسبة حلول الذكرى السابعة والسبعين للاستقلال من عدد من رؤساء وملوك الدول الشقيقة والصديقة.

برقية الرئيس السوري

وجاء في برقية الرئيس السوري بشار الأسد:" يشرفني بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لاستقلال لبنان الشقيق ان أتقدم اليكم والى الشعب اللبناني باحر التهاني القلبية واطيب التمنيات بان ينعم بلدكم دائما بالأمان والاستقرار وان يمضي في مسيرته نحو المزيد من التقدم والازدهار.

ان الحقبة الاستعمارية الطويلة التي عاشها لبنان وسورية في الماضي، والمحاولات الحالية التي يشهدها البلدان للتدخل في شؤونهما الداخلية من قبل دول الاستعمار الحديث تظهر بوضوح نوايا تلك الدول تجاه منطقتنا ومخططاتها لارجاعها الى عهود الانتداب ولكن بطرق وأساليب مختلفة.

نسأل الله الأخ الرئيس ان يمدكم بموفور الصحة والعافية والهناء، وان يجنب لبنان كل مكروه واذى".

برقية العاهل المغربي

وجاء في برقية العاهل المغربي الملك محمد السادس: " يطيب لي والجمهورية اللبنانية تحتفل بعيدها الوطني ان ابعث اليكم باحر التهاني واصدق التمنيات لشعبكم الشقيق بالتقدم والازدهار. كما اعرب لكم عن تثميني لما يجمع بين بلدينا من علاقات متينة قوامها الاخوة الصادقة والتضامن الفاعل والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرص المملكة المغربية على توطيد هذه العلاقات والارتقاء بتعاوننا الثنائي بما يستجيب وتطلعات شعبينا الشقيقين."

برقية الرئيس المصري

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في برقيته: "انه ليسعدني بمناسبة احتفال الجمهورية اللبنانية بذكرى يوم الاستقلال، ان أتقدم الى فخامتكم والى الشعب اللبناني الشقيق باصدق التهاني القلبية والتمنيات الأخوية. واغتنم هذه المناسبة الطيبة كي اشيد بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين مصر ولبنان، مؤكدا حرصنا الدائم على تقويتها وترسيخها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا الشقيقين. كما اعرب عن دعم مصر الكامل- حكومة وشعبا- للاشقاء في لبنان من اجل تحقيق ما يصبو اليه الشعب اللبناني الشقيق من آمال وطموحات.

فخامة الرئيس والاخ العزيز، أتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والسعادة، وللشعب اللبناني الشقيق المزيد من الاستقرار والتنمية والرخاء".

كذلك وردت برقيات تهنئة من رئيس النمسا الكسندر فان دير بيلين ورئيس الغابون علي بونغو ورئيس جمهورية الباراغواي ماريو عبده ورئيس جمهورية بنين باتريس تالون، ورئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ دون.