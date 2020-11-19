بري دعا إلى جلسة مشتركة لدرس اقتراحات متعلقة بالانتخابات النيابية

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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات الى جلسة مشتركة، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء في 25 الحالي، وذلك لمتابعة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية:

1- اقتراح قانون مقدم من النائبين أنور الخليل وابراهيم عازار.

2- اقتراح قانون مقدم من النواب نجيب ميقاتي، نقولا نحاس وعلي درويش.

3- اقتراح قانون انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ مقدم من النائبين انور الخليل وابراهيم عازار.

وفي حال لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد، تجتمع اللجان عند الساعة الحادية عشرة من اليوم نفسه بثلث أعضائها.