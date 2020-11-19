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طقس لبنان .. أمطار طوفانية وعواصف رعدية!

19
NOVEMBER
2020
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نشر الأب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوية عبر صفحته الخاصة على فيسبوك ان المنخفضات الجويّة تنحرف من اوروبا وجنوبها نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط بسبب تمركز المرتفع الآزوري فوق القارة والمتوقّع ان يستقر فوقها حتى نهاية الشهر الحالي، الأمر الذي سيحوّل المنخفضات الأطلسية نحو شمال افريقيا وجنوب ايطاليا فلبنان وجواره، يترافق الوضع مع نزول قطبي على شمال تركيا والبحر الأسود ما يؤثر ببرودة في الطقس فوق لبنان وسوريا وتدني مستوى الثلوج حتى 1700 متر في الايام القادمة.

 

من جهة اخرى يستمر نشاط المرتفع الشبه مداري فوق العراق ودوَل الخليج بقيم تصل الى 1018hpa فتهب الرياح الجنوبية الشرقية الدافئة نحو الاردن وسوريا ولبنان وترفع درجات الحرارة، وسوف تساهم بتشكل الصواعق والعواصف الرعدية وارتفاع الرطوبة وكثافة السحب الركامية، حين تصطدم بالمنخفض البارد القادم من جنوب ايطاليا، وذلك فوق السواحل السورية واللبنانية والجبال الغربية وسواحل فلسطين، اعتباراً من ليل اليوم الخميس وفجر الجمعة، بحيث سيشهد لبنان بمناطقه الساحلية امطاراً طوفانية، والسبب تمركز المنخفض بين المياه الإقليمية اللبنانية وقبرص، للبقاع والداخل حصة خجولة من الأمطار قد تصل الى 10 مم بسبب تدفّق الرياح الشرقية من شمال شبه الجزيرة العربية.

 

طقس مشمس الى غائم الخميس

الحرارة على الساحل: 26 درجة نهاراً. تنخفض ليلاً الى 20

في البقاع: 20 درجة نهاراً وتنخفض ليلاً الى 8

على الجبال 1200 متر: 16 نهاراً و 6 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 10 نهاراً و 3 ليلا

الرياح: شرقية الى جنوبية شرقية سرعتها بين 20 و 25كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1017hpa

الرطوبة: 60% الى 70%

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