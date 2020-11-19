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نبأ مقلق في تقرير وزارة الصحة أمس: توفي في المنزل...!

19
NOVEMBER
2020
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غرد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض على حسابه عبر “تويتر” قائلا: “لخبر المقلق في تقرير وزارة الصحة أمس لم يكن الرقم القياسي لعدد حالات كورونا الجديدة. كان ذلك متوقعا، اذ انه لا يزال من المبكر رؤية آثار الإغلاق، والذي يطبق بشكل جيد نسبيا. النبأ المقلق هو وفاة مريض في المنزل دون وجود امراض مزمنة، يبلغ من العمر ٦٠ عامًا”.

وأضاف: “كانت هذه خامس حالة وفاة في المنزل يتم الإبلاغ عنها خلال الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك مريض يبلغ من العمر ٥١ عامًا. الظروف غير واضحة، لكن المستشفيات تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية تقريبًا. لذلك، جاء خبر اتفاق الأمس بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة في الوقت المناسب”.

وتابع: “ستحفز التعريفات الجديدة المتفق عليها المستشفيات الخاصة على زيادة سعة أسرة الكورونا. بالإضافة إلى ذلك، ستعلن غدا مستشفى رفيق الحريري الجامعي عن توسعة جديدة. كما سيكون المستشفيان الميدانيان في طرابلس وصور جاهزين قريبًا. كل هذه أخبار جيدة نحن بامس الحاجة إليها”.

وختم: “ستساعد زيادة سعة الاسرة في الحفاظ على معدل وفيات الكورونا منخفضًا. ومع ذلك، ينبغي أن يكون الهدف هو خفض عدد الحالات الجديدة. هذه مهمة كبيرة تتطلب إغلاقًا أطول. هذا ليس ممكنا حاليا. قد يتباطأ فيروس الكورونا، لكنه لن يختفي قريبًا”.

 

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