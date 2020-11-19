عناوين الصحف ليوم الخميس 19 تشرين الثاني 2020

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الأخبار: «نصْبة» في المرفأ بمليونَي دولار!

قيود اسرائيلية على اللبنانيين في الامارات



سلامة يرعى التحويل من الليرة إلى الدولار: 18% فقط من الودائع بـ«اللبناني»







نداء الوطن: تشغيل أجهزة نوويّة متطوّرة في "نطنز"

عقوبات على "إمبراطورية" المرشد... وواشنطن تتوعّد طهران بالمزيد





الديار: الحكومة تنتظر الحل السحري ومخاوف من اطالة الازمة لمطلع العام الجديد

الحريري يتشدد في اختيار الاسماء وعون متمسك بالشراكة الكاملة

فرنسا لا تنوي نعي مبادرتها بعد انتهاء مهلتها فهل تعدل اسلوبها؟

اللواء: أسبوع الحسم يقترب: حلحلة في التأليف أو إعلان صاعقة الفشل!

«القوات» تسابق التيار العوني على رأس سلامة.. وعدّاد الإصابات يخرق سقف الألفين ويدحض جدوى الإقفال



النهار: سباق التعقيدات والعقوبات.. وقنبلة مدوية للعليّة



الجمهورية: الإحتياطي ينفذ .. و"الأساسيات" الى زوال

بومبيو: إتفاقات السلام تعزل إيران



the daily star: Security Council urges swift Cabinet formation to enact reforms

l'orient le jour: Incendies : 2020, l’année de tous les records