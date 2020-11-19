أسرار الصحف ليوم الخميس 19 تشرين الثاني 2020

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اللواء: أسرار

همس

تتحدث مصادر في بيروت، عن عدم تحمس عاصمة أوروبية، لفرض عقوبات أميركية جديدة، ضد شخصيات لبنانية، نظراً لإنعكاساتها الخطيرة على الاستقرار اللبناني!



غمز

ارتفعت نسبة التحسب للتدهور في لبنان والمنطقة، في ضوء الضربة الجوية الإسرائيلية في دولة قريبة!



لغز

تهتم قوى معنية بالجهة التي تقف وراء «وضع معلومات» في التداول تتعلق بما يتجه إليه مسؤول كبير!

نداء الوطن: خفايا

يردّد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمام زواره أنّ ولادة الحكومة الجديدة "ليست في المدى المنظور".

حاول حزب فاعل جس نبض دولة كبرى حول ما إذا كانت قادرة على التدخل لتخفيف وطأة العقوبات الاميركية، فأتى الجواب سلبياً.