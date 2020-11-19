ياسين جابر: عملية التأليف ما زالت تراوح مكانها

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سألت الديار النائب جابر عن اجواء اللقاء فقال ان موقف ممثل الامين العام للامم المتحدة يندرج في اطار العديد من المواقف الخارجية والداخلية المطالبة والملحة على تأليف الحكومة اليوم قبل الغد.

وردا على سؤال اخر قال «حسب المعلومات التي لدينا فان عملية التأليف ما زالت تراوح مكانها، وانه لم يحصل التحريك المطلوب للدفع باتجاه ولادة الحكومة، علما ان المطلوب ان يتقدم الاطراف بخطوات متقدمة متبادلة للخروج من المراوحة القائمة».

وقال « تبقى الاولوية لتشكيل الحكومة الجديدة باسرع وقت وتجاوز الحسابات الضيقة»،مشيرا الى ان المطلوب ايضا ان تتصدى حكومة تصريف الاعمال وفق نطاق عملها وصلاحياتها لمخاطر وتداعيات التدهور الحاصل ومنها اعادة جدولة الدين الداخلي وتخفيض فوائد السندات المرتفعة بسرعة نظرا للتداعيات السلبية الناجمة عن هذه المسألة وهذا امر مهم جدا.

ورأى ان لاشيء يمنع في ان تبدأ وزارة المال بتحضير الموازنة كموازنة طارئة وضرورية اذا ما طالت الازمة الحكومية، مشيرا الى حصول سابقة في هذا المجال.

وجدد الدعوة الى استدراك موضوع الدعم العشوائي الذي يستفيد منه بعض التجار على حساب المواطنين لا سيما اصحاب المداخيل المحدودة والفقراء، مطالبا بترشيد الدعم بطريقة صحيحة تؤدي الى نتائج ايجابية لصالح اللبنانيي عموما وغير الميسورين خصوصا وتخفف من الاعباء واستنزاف الاحتياط والخزينة.