نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت: 11 حالة ايجابية

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افادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 16/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود إحدى عشرة (11) حالة إيجابية.
وجاءت النتائج كالتالي:
"رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
"رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (حالة إيجابية واحدة)
"رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
"رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 236 (حالة إيجابية واحدة)
"رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
"رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية)
"رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (أربع حالات إيجابية)
"رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
"رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
"رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية).