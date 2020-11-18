إلغاء جميع المناسبات الوطنية المتعلقة بذكرى الاستقلال

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أعلنت المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية، انه نظرا للظروف الصحية الراهنة في البلاد جراء جائحة "كورونا" واستنادا الى قرار الاقفال الكامل من 14 تشرين الثاني الى 30 منه، سوف يتم الغاء جميع المناسبات الوطنية المتعلقة بذكرى الاستقلال، والاكتفاء بوضع أكاليل من الزهر على اضرحة رجالات الاستقلال باسم "الجمهورية اللبنانية"، وذلك وفقا للبرنامج الذي وضع بالتنسيق مع مديريتي المراسم في مجلس النواب ومجلس الوزراء.

وفي ما يلي برنامج تكريم "رجالات الاستقلال" يوم السبت في 21 تشرين الثاني الجاري:

- تمثال الرئيس بشارة الخوري في شارع بشارة الخوري: النائب نقولا صحناوي الساعة 10.

- ضريح الرئيس كميل شمعون في دير القمر: النائب فريد البستاني الساعة 11,30.

- ضريح الرئيس فؤاد شهاب في غزير: النائب روجيه عازار الساعة 10.

- ضريح الرئيس صبري حمادة في الهرمل: النائب غازي زعيتر الساعة 11.

- ضريح الرئيس عادل عسيران في جبانة البوابة الفوقا في صيدا: النائب ميشال موسى الساعة 11.

- ضريح الرئيس رياض الصلح في الاوزاعي: النائب فؤاد مخزومي الساعة 10.

- ضريح الرئيس عبد الحميد كرامي في طرابلس: النائب علي درويش الساعة 11.

- ضريح الرئيس صائب سلام في جبانة الشهيد في محلة قصقص: النائب سمير الجسر الساعة 10,45.

- ضريح الرئيس رفيق الحريري في ساحة الشهداء: النائب نزيه نجم الساعة 10,45.

- ضريح الرئيس حبيب أبو شهلا في مار الياس بطينا: النائب فادي علامة الساعة 11.

- ضريح الوزير سليم تقلا في ذوق مكايل: النائب روجيه عازار الساعة 11,30.

- ضريح الأمير مجيد أرسلان في خلدة: النائب سيزار ابي خليل الساعة 11.

- ضريح الوزير حميد فرنجيه في اهدن: النائب اسطفان الدويهي الساعة 11.

- تمثال الشيخ بيار الجميل في بكفيا: النائب آغوب بقرادونيان الساعة 11.

- ضريح المرحوم عدنان الحكيم في الباشورة: النائب طارق المرعبي الساعة 10,30.