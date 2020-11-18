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الرئيس عون اطلع من وزيرة الدفاع على نتائج زيارتها الى العراق ومن وزير الداخلية على الإجراءات لمكافحة كورونا. الوزيرة عكر: العلاقات اللبنانية -العراقية وثيقة

18
NOVEMBER
2020
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رئيس الجمهورية عرض للوضع الحكومي مع النائب بقرادونيان واطلع على  الفعاليات التي تنظمها بلدية جونية في اطار مئوية لبنان الكبير
 
الوزير فهمي: نسبة الالتزام بالاقفال بلغت 85% والقوى الأمنية ستواصل تنفيذ الإجراءات المقررة
 
 
اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال السيدة  زينة عكر خلال استقبالها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، على نتائج الزيارة الرسمية التي قامت بها الى العراق واللقاءات التي عقدتها  مع المسؤولين العراقيين لا سيما منهم وزير الدفاع السيد جمعة عناد سعدون، والتي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات السياسة والتعاون العسكري والأمني  لا سيما مسودة اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين والتي يتم وضع اللمسات الأخيرة تمهيدا للتوقيع عليها خلال أيام. كما تطرق البحث الى مسودة اتفاقية التعاون الاستخباري بين جهازي المخابرات اللبنانية والعراقية.
 
واعلمت السيدة عكر الرئيس عون ان المحادثات تناولت أيضا المساعدات التي قدمها العراق للبنان بعد التفجير في مرفأ بيروت ونتائج زيارة الوفد الاقتصادي العراقي الى لبنان. وأكدت وزيرة الدفاع انها شكرت المسؤولين العراقيين الذين كانوا السباقين لتقديم المساعدات العينية التي كان لبنان بأمس الحاجة اليها وابرزها الطحين والمواد الغذائية والفيول والنفط، مشيرة الى العلاقات الوثيقة بين البلدين.
 
 
وزير الداخلية والبلديات
الى ذلك، كانت الأوضاع الأمنية في البلاد موضع بحث بين الرئيس عون ووزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي  الذي اطلع رئيس الجمهورية على الإجراءات التي اتخذتها  الأجهزة الأمنية في الوزارة لتطبيق القرارات المتخذة لمكافحة وباء "كورونا" لا سيما في ظل قرار الاغلاق التام في البلاد. وأوضح الوزير فهمي  ان نسبة الالتزام بتطبيق قرار الاقفال بلغت حتى امس 85%، لافتا الى ان القوى الأمنية المعنية ستواصل تنفيذ الإجراءات المقررة متمنيا تجاوب المواطنين معها لما فيه سلامتهم ومصلحة الوضع الصحي في البلاد. وتطرق الوزير فهمي خلال اللقاء  مع الرئيس عون الى  قضايا عامة تتعلق بعمل وزارة الداخلية والبلديات في معظم مديرياتها ودوائرها وأجهزتها.
 
النائب هاغوب بقرادونيان
 
سياسيا، استقبل الرئيس عون الأمين العام لحزب "الطاشناق" النائب هاغوب بقرادونيان وعرض معه الوضع الحكومي وموقف الحزب من الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة. وأشار النائب بقرادونيان الى ان البحث تناول أيضا الأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية في البلاد والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجتها.
 
رئيس بلدية جونية
واستقبل الرئيس عون رئيس بلدية جونية الشيخ جوان حبيش وعرض معه حاجات منطقة كسروان عموما وجونية خصوصا، كما اطلع منه على  سلسة الفعاليات الثقافية ذات الطابع الوطني الشامل التي تنظمها البلدية في اطار "مئوية لبنان الكبير" تحت شعار "وطن يحلم بدولة من المئوية الاولى الى المئوية الثانية". ويتضمن مشروع الاحتفال ثلاثة محاور، الأول محور تقويمي واستشرافي تتخلله حلقات حوارية، والثاني محور توثيقي يتضمن معارض لوثائق تاريخية وسياسية وطوابع بريدية وعملات لبنانية وبطاقات بريدية ومجموعة صور هزت الذاكرة الجماعية اللبنانية على مدى مئة عام، اما المحور الثالث فهو مهرجان فني هو حاليا قيد الدرس ويعرض لمحطات فنية بارزة في تاريخ لبنان الكبير. 
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