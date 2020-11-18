توضيح من اتحاد الكرة الطائرة: الجلسة الثالثة الانتخابية قانونية بمن حضر

A + A -

أوضح الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة أنه تصويباً للدعوة الموجهة الأسبوع الفائت الى الأندية المنضمة الى عائلته والتي يحق لها التصويت ،يهمّه أن يوضح أن الجلسة الثالثة للجمعية العمومية الانتخابية ،في حال لم يتوافر النصاب القانوني في الجلسة الاولى(ثلثي الأصوات) المحددة في 13 كانون الأول المقبل وفي الجلسة الثانية(النصف زائد واحد) المحددة في 20 كانون الأول المقبل ، ستكون قانونية بمن حضر .

لذا، يؤكد أن الجلسة الثالثة المحددة في 27 كانون الأول المقبل ستكون قانونية بمن حضر .فاقتضى التصويب والتصحيح مع الاعتذار.