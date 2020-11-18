يمكن أن يفوز شخصٌ محظوظ من لبنان بالجائزة الكبرى الضخمة بقيمة 232 مليار ليرة لبنانية من Euromillions Superdraw

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فاز الإسبان بكل الجوائز الكبرى لسحوبات EuroMillions Superdraw الهائلة هذا العام، لتاريخه... فهل يمكن أن يحالف الحظ لبنانيًّا ويفوز بالتالي بالجائزة الكبرى المضمونة يوم الجمعة المقبل، والبالغة قيمتها 130 مليون يورو؟

يوم الجمعة هذا: EuroMillions Superdraw يصل إلى لبنان، وهو سحب اليانصيب الذي لا يشبه غيره. فالسحب الأكبر في كل أنحاء أوروبا يقدم جائزة كبرى ضخمة بقيمة 232 مليار ليرة لبنانية (130 مليون يورو)، وذلك يوم الجمعة 20 تشرين الثاني.

EuroMillions Superdraw هو يانصيب شديد الإثارة مخصص للبلدان الأوروبية، ولا يُنظَّم سوى بضع مرات خلال العام. من المقرر أن يُجرى السحب المقبل يوم الجمعة 20 تشرين الثاني 2020، ليقدم جائزة كبرى هائلة ومضمونة بقيمة 130,000,000 يورو. إلى ذلك، ثمة 12 جائزة أخرى متفرّعة للربح، مما يجعل منه السحب المفضل لدى لاعبي اليانصيب.

نُظِّم سحب EuroMillions Superdraw الأخير في 25 أيلول 2020، مع جائزة كبرى مضمونة بقيمة 130 مليون يورو. وإذا لا يتم الفوز بها مباشرةً، فالجائزة هذه تستمر في الازدياد حتى تصل إلى الحد الأقصى الذي يمكن أن تصل إليه الجائزة الكبرى في لعبة اليانصيب بقيمة 200 مليون يورو. ولكن، الفوز تحقق في السحب الأساسي من خلال تذكرة رابحة كانت قد بيعت في إسبانيا. وكانت تلك المرة الثالثة على التوالي التي يفوز فيها لاعب إسباني بجائزة EuroMillions Superdraw.

يمكنك شراء تذاكر EuroMillions في تسعة بلدان مختلفة، ولكن ليس على المقيمين في لبنان أن يشعروا بأنهم خارج اللعبة. ستتمكن بدءًا من هذه اللحظة من شراء تذاكر EuroMillions Superdraw الرسمية عبر الإنترنت، لسحب الجمعة المقبل في 20 تشرين الثاني 2020، وقد أصبحت المشاركة في هذا السحب المميز ممكنة بفضل theLotter.com، وهو الخدمة الرائدة عالميًّا كمرسالٍ لبيع التذاكر عبر الإنترنت.

كيف تشارك في EuroMillions؟

عند المشاركة في يانصيب EuroMillions، سيتحتم عليك أن تختار خمسة أرقام أساسية في نطاق تخميني من 1 إلى 50، ورقمين إضافيين يسمَّيان نجمَي الحظ أو Lucky Stars، ضمن نطاق تخميني يراوح بين 1 و12.

إذا تطابقت أرقامك الخمسة الأساسية ورقمَي Lucky Stars مع الأرقام المختارة في سحب EuroMillions، فستكون جائزة EuroMillions الكبرى من نصيبك! وتنطبق القواعد عينها على Superdraw. أما الفارق الوحيد فيكمن في أن EuroMillions يقدم أساسًا جائزة كبرى مضمونة تبلغ قيمتها 17 مليون يورو، فيما Superdraw يرفع قيمة جائزته الأساسية إلى مبلغ افتتاحي هائل.

عندما تشتري تذاكر لسحب يانصيب EuroMillions Superdraw في 20 تشرين الثاني 2020، فأنت تلعب للفوز بجائزة ضخمة بقيمة 130,000,000 يورو.

كيف تشارك في EuroMillions Superdrawمن لبنان؟

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إذا حالفك الحظ للفوز، فسيصلك الخبر السار بواسطة رسالة نصية قصيرة أو عبر البريد الإلكتروني، وذلك بفضل نظام theLotter الأوتوماتيكي لمراقبة نتائج السحوبات. والأهم، أنك ستحصل على المبلغ الكامل لجائزتك، من دون حسم أي عمولة!

اللعب على 130,000,000 يورو مع EuroMillions Superdraw هو أمر في غاية البساطة ويتم بكبسة زر. تأكد ألا يفوتك حدث اليانصيب المميز الأخير لهذا العام، واشترِ اليوم تذاكر EuroMillions Superdraw الرسمية عبر الإنترنت من موقع theLotter.com الإلكتروني.

من يدري، يمكن أن تكون محظوظًا بما فيه الكفاية لتفوز بالجائزة الكبرى الضخمة Superdraw من منزلك في لبنان!

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