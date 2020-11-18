اليكم أعداد السجناء المصابين بفيروس كورونا حتى الآن

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون ، أنه تم تشخيص 549 حالة إيجابية في سجن رومية المركزي، وذلك بعد إجراء 1807 فحوصات (PCR) للنزلاء، من ضمنها 30 حالة إيجابية في نظارة قصر عدل بيروت، منها حالة واحدة تعالج في مستشفى. وقد وصلت حالات الشفاء المخبري والسّريري والزّمني إلى 498 حالة من أصل العدد الإجمالي المذكور أعلاه.



وأوضحت المديرية أنه في سجن البترون، لا يزال عدد الحالات الإيجابية 4 حالات، وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 17 حالة.

أما في سجن زحلة، فتوجد 10 حالات تعاني من عوارض طفيفة، إنما وضعها مستقرّ. أمّا باقي النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وعددهم 237، فقد تماثلوا للشفاء.



ولفتت في بيان الى أنه في نظارات وحدة شرطة بيروت، تبيّن وجود حالتَين إيجابيتَين، فيما شُفيت6 حالات.



أمّا بالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية فقد أجريت فحوصات (PCR Tests) –خلال الـ 24 ساعة المنصرمة-وتبيّن وجود 10 حالات إيجابية.



وذكّرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، مشيرة الى أنه يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق "messenger" على حساب "Facebook" العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة.