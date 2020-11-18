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ترتيب الدول العربية من حيث الإصابات بكورونا.. ماذا عن لبنان؟

18
NOVEMBER
2020
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أظهر إحصاء لموقع "worldometer" الذي يرصد إصابات كورونا في العالم، ترتيبا جديدا لبعض الدول العربية من حيث عدد الإصابات، ليصبح ترتيبها عالميا على نحو آخر.

ووضع موقع "worldometers" الأردن بالمرتبة الـ39 عالميا، والرابعة عربيا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وتخطى الأردن دولة الإمارات من حيث عدد الإصابات، ليصبح ترتيب بعض الدول العربية في الموقع على النحو التالي :

1- العراق (20 عالميا / 524,503 إصابات).

2 - المملكة العربية السعودية (29 عالميا / 353,918 إصابة).

3- المغرب (32 عالميا / 301,604 إصابات).

4 - الأردن (39 عالميا / 155,993 إصابة).

5- الإمارات (40 عالميا / 152,809 إصابات).

ويتجاوز الأردن بعدد الإصابات كلا من الإمارات والكويت وقطر ومصر وسوريا ولبنان وسلطنة عمان والبحرين وفلسطين وتونس وليبيا.

كما يتخطى الأردن الصين بعدد الإصابات بالفيروس، حيث تحتل الصين المرتبة 64 عالميا على الموقع، بواقع 86,369 إصابة.

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