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أمطار وعواصف رعدية .. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

18
NOVEMBER
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم إلى غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورياح ناشطة، يتكون الضباب على المرتفعات مساء. وجاء في النشرة الآتي:

- الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الخميس حيث يتحول إلى طقس متقلب وماطر مع اقتراب منخفض جوي متمركز حالياً فوق جزيرة كريت ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

- المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل: من 20 إلى 25 درجة مئوية في الظل.

- الطقس المتوقع في لبنان:


الأربعاء: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة.


الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورياح ناشطة، يتكون الضباب على المرتفعات مساء.


الجمعة: غائم إجمالاً مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة تهطل أمطار متفرقة تشتد اعتباراً من فترة الظهيرة وتكون مترافقة بعواصف رعدية، تتساقط الثلوج بدءاً من ارتفاع 2400 متر ويتدنى مستوى تساقطها إلى 2000 متر ليلاً مع تدني درجات الحرارة

.
السبت: غائم إلى غائم جزئياً مع انخفاض إضافي طفيف في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تشتد أحياناً في الفترة الصباحية وتكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق. تخف الأمطار والثلوج مساء.

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