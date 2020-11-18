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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني 2020

18
NOVEMBER
2020
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 الأخبار: وثيقة سرية إماراتية: هكذا نحارب السعودية في اليمن

موسكو للحريري: تشاوَرْ مع باسـيل

 

 

 

الديار: لبنان في المطّهر.. فهل تكفي صلوات اللبنانيين لأخذه إلى الجنّة أو مصيره جهنّم؟
الحريري «مزروك» في زاوية المطالب الداخلية والخارجية.. وباسيل «عليّ وعلى أعدائي يا رب»
نفاد الإحتياطي يطرح العديد من المشاكل والمجاعة ستؤدّي إلى فلتان أمني.. قريبًا

 

 

 


نداء الوطن: مجلس الأمن يستعرض أزمة لبنان "الوجودية"... والصبر الدولي "ينفد"
حكومة "البَرْزَخ"... هواجس رئاسية وراء التعطيل!

 

 

 

 

النهار: رسالة مجلس الأمن: شكّلوا حكومة بلا تأخير

 

 

 

البناء: ترامب يبدأ الانسحاب من العراق… و4 صواريخ تستهدف السفارة الأميركيّة في بغداد
الاستعصاء الحكوميّ أقفل باب التفاهمات في لقاء بعبدا الأخير بين عون والحريري / واشنطن ترسم سقف الحكومة بإبعاد المعاقبين... واعتذار الحريري بين النفي والتأكيد

 

 

 



اللواء: التأليف يصطدم بالجدار الإسمنتي لفريق بعبدا .. ومجلس الأمن: ماذا أنتم فاعلون؟
القطاع التجاري يحذّر من «إقفال الموت».. واتجاه رسمي لإعادة النظر بقرار السبت

 

 

 


الجمهورية: تحذيرات دولية: الأسوأ آتٍ إليكم!

الكارثة تقترب بسرعة

 

 

 


the daily star: Lebanon inches to collapse as deadlock persists

 

 

 


l'orient le jour: Les commerçants de Beyrouth lancent un ultimatum aux autorités

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