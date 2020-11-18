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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني 2020

18
NOVEMBER
2020
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اللواء: أسرار

همس
وضعت أطراف لبنانية وغير لبنانية في أجواء تتضمن كيفية الردّ إذا غامر رئيس دولة كبرى في المنطقة، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.


غمز
يشعر سياسي لبناني مخضرم، وما يزال في موقع المسؤولية، أن جهات دولية وضعته على لائحة الاستهداف الحقيقي!


لغز
تشغل تعيينات في إدارة دولة قريبة أوساط متعددة إعلامية ودبلوماسية خارج هذه الدولة، ومنها لبنان..

 

 

 


نداء الوطن: خفايا


يقول مقربون من الرئيس ميشال عون إنه لن يقبل بأن يكون "شاهد زور" على الترشيحات المسيحية للحكومة "حتى لو أتت هذه الترشيحات من فرنسا".

 

تردد أنّ الرئيس سعد الحريري أنهى ترتيباته التنظيمية الداخلية لـ"تيار المستقبل" وسيعلن تشكيلات قيادية جديدة تنسجم مع مقتضيات المرحلة قريباً.

 

نجا وزير في حكومة تصريف الاعمال من مواطن غاضب اقتحم مكتبه على مرأى من الموظفين قبل أن يتدخل الوسطاء ورجال الأمن لتهدئته، والسبب تقاعس الوزير عن توقيع معاملة وفقاً للأصول.

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر مصرفية أن تعود عملية الضغط في سوق العملة لرفع سعر صرف الدولار من أجل التأثير على التفاوض الجاري بصدد تشكيل الحكومة، خصوصاً أن هذا السلاح هو الذي أثبت فعاليته أكثر من مرة في اللعبة السياسية اللبنانية ولا تستطيع كل الجهات استعماله فهو يحتاج لدول تملك إمكانات ماليّة واسعة.


كواليس

تتابع المؤسسات الدبلوماسية والأمنية الفرنسية الوفود التي تزور تركيا والتغريدات التي تنشر حول علاقتها بقضايا المنطقة، وتكوّن ملفاً عن تقدم وتراجع النفوذ التركي مقارنة بالنفوذ السعودي والإماراتي، وتضع لبنان وليبيا والعراق والسودان وتونس والمغرب على لوائح المتابعة الحثيثة.

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