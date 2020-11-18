living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فادي كرم: يتبارزون لنيل رضى هذا "النظام" ...

18
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لاحظ امين سرّ تكتل "الجمهورية القوية" فادي كرم ان "اهتمامات السلطة هي في مكان آخر، بدل الالتفات الى مطالب شعبها والمسارعة الى تأليف حكومة تنفّذ البرنامج الاصلاحي الانقاذي كما يطالب المجتمع الدولي وصندوق النقد لمساعدة لبنان، لأن تحقيق الاصلاحات سيجعلها عرضة للمساءلة والمحاسبة".

 

وقال كرم لـ"نداء الوطن": "بدل ان تعكف السلطة على ايجاد الحلول للانهيار الاقتصادي والمالي نرى أنّ جلّ همّها هو ايفاد وزير الى دمشق للمشاركة في مؤتمر النازحين، وهو مؤتمر مؤسف ومضحك في آن معاً، لان النظام السوري هو سبب نزوحهم ويحاول اليوم استخدامهم ذريعة للعودة الى احضان المجتمعين الدولي والعربي، وتحاول السلطة عندنا مساعدته عبر ايفاد احد وزرائها علّها تستطيع انقاذه من عزلته. ولم تكتفِ بذلك، بل نرى ان اطرافها يتسابقون في ما بينهم، ليس الى الترحم على احدى شخصيات هذا النظام، علماً ان الرحمة تجوز انسانياً حين ينتقل المرء من هذه الدنيا الى العالم الآخر حيث الحساب، بل الى تبجيل شخصية تنتمي الى نظام عانينا بسببه الكثير، ويتنافسون في اطلاق الصفات الحميدة عليها وهي صفات تتناقض تماماً لما لمسناه منها خلال تعاطيها مع الشأن اللبناني. كذلك، نراهم يتبارزون لنيل رضى هذا النظام ويذكروننا كيف كانوا يتسابقون الى عنجر ابان الاحتلال السوري علهم ينالون بعض المواقع والمراكز".

 

واضاف كرم: "لقد سقطت الاقنعة عن وجوه من ادّعوا سابقاً بأنهم سياديون واصبحوا اليوم المنافس الاقوى في محاولة نيل رضا قوى خارجية افقرت لبنان وضربته في نظامه واقتصاده وحريته وفي كل قطاعاته. نراهم اليوم يتسابقون لخطب ودّه ليؤكدوا انه هذا هو حليفهم، متناسين ان هذا الحليف ما زال يعتقل الكثير من السياديين اللبنانيين، ولم يطالبوا بهم مرة ".

 

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout