الخطيب في السفارة السورية ناقلاً تعازي باسيل الى الأسد

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بتكليف من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قام نائب رئيس "التيار" للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب على رأس وفد حزبي ضم المحاميين رمزي دسوم وذو الفقار الخطيب، والمهندس عفيف نسيم، والإعلامي حسان الحسن، بتقديم واجب العزاء بوفاة وزير الخارجية السورية وليد المعلم الى السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي، في مقر السفارة في اليرزة. واعتبر الخطيب أن غياب المعلم شكّل خسارةً للدبلوماسية العربية، لما كان يتمتع به من مناقبية عالية في العمل الدبلوماسي والوطني، متمنياً على السفير علي، نقل تعازي "التيار" ورئيسه الى الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، والقيادة في دمشق. وشكر علي بدوره "التيار" على مشاركته في عزاء رئيس الدبلوماسية السورية. وحمّل وفد "التيار" أسمى التحيات الى النائب باسيل، آملاً في أن يعم الاستقرار والسلام لبنان وسورية والمنطقة.