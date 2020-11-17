بالصورة: خطف رجل أعمال لبناني.. للمرة الثانية!

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وطنية - البقاع الغربي - أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أن مسلحين مجهولين أقدموا على خطف رجل الاعمال عدنان دباجة من بلدة القرعون، بعد اعتراض سيارته على طريق عام كفريا في البقاع الغربي وتواروا عن الانظار من دون ان تعرف وجهتهم.



وعلى الفور، تحركت الاجهزة الامنية لتعقب الخاطفين ومعرفة مصير دباجة.



وقطع أهالي القرعون الطريق الرئيسية باتجاه البقاع بالاطارات المشتعلة، وناشدوا الاجهزة الامنية العمل الحثيث لاطلاقه والكشف عن ملابسات عملية الخطف واهدافها وانزال اقسى العقوبات بالفاعلين.







وللتذكير أنها المرة الثانية التي يتم خطف دباجة بعد خطفه سنة 2016 مع شقيقه.