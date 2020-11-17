ادكار معلوف زار صليبا مطمئنا الى صحة النداف: لمعاقبة المسؤولين الحقيقيين عن إنفجار المرفأ

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زار عضو "تكتل لبنان القوي" النائب ادكار معلوف، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا في مكتبه، وبحث معه الأوضاع العامة في ظل التحديات التي تمر فيها البلاد.



ونوه معلوف ب"الجهود التي تقوم بها المديرية العامة لأمن الدولة، في ما يتعلق بملفات مكافحة الإرهاب والفساد، ودورها في تطبيق مقررات المجلس الأعلى للدفاع في ما خص جائحة كورونا، وذلك بالرغم من إمكاناتها المتواضعة".



كذلك إطمأن النائب معلوف الى صحة الرائد جوزيف النداف، متمنيا "الإسراع بالتحقيقات لتبيان الحقيقة ومعاقبة المسؤولين الحقيقيين عن إنفجار مرفأ بيروت مهما علا شأنهم، ورفع الظلم عن بعض الموقوفين".