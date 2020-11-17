رامبلينغ التقى وزني: أهمية التدقيق الجنائي وضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت

استقبل وزير المالية د. غازي وزني سفير بريطانيا لدى لبنان كريس رامبلينغ وتم البحث في الأوضاع الراهنة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وبعد الاجتماع، صرّح رامبلينغ بالآتي:

” لقد ناقشنا مسائل مهمة جدا، خاصة تلك المتعلقة بالأزمة الاقتصادية القائمة حاليا في البلاد. ومن الضروري جدا أن تتشكل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن و على حكومة تصريف الأعمال أن تضطلع بمسؤولياتها، مثل تحضير موازنة العام 2021، وهذا الذي يحصل”.

وأضاف: “تناولنا موضوع الدعم وشدّدت على أهمية توجيهه نحو الفئات الأكثر هشاشة، و تحدثنا عن أهمية التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان”.