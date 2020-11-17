التدقيق الجنائي في لقاء بين كنعان ونجم في بعبدا

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أفادت مصادر خاصة بالـtayyar.org ان اجتماعا حصل قبل ظهر اليوم في مكتب فخامة رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون وضم كل من وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابرهيم كنعان للبحث في موضوع التدقيق الجنائي وتبادل المواقف وتوضيح الملابسات التي حصلت خلال الايام الماضية . وبحسب المعلومات جرى التأكيد على وحدة الموقف وتكامله بين الوزيرة نجم والنائب كنعان انطلاقا من اهمية التنسيق في ما خص عملية التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان ، وما يمكن ان يتطلبه هذا التدقيق من مبادرات واجراءات على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية.