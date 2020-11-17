فهمي: الإصابات بكورونا ستنخفض بعد يوم الجمعة

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أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي، بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، ان "مواقف سيدنا هي مواقف وطنية ونحن ندعم كل ما هو لمصلحة لبنان، وأتمنى تسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري".

ورأى ان "الإصابات بفيروس كورونا ستنخفض بعد يوم الجمعة، وستفتح بعض المصالح، ويجب على المؤسسات ان تتجاوب مع تعميم الدولة لتسهيل عمل الاجهزة الامنية".

واكد فهمي ان "الوضع الامني جيد جدا، وفي كل بلدان العالم هناك خلايا ارهابية نائمة، وهي لا تعيش بجهود القوى العسكرية والاجهزة الامنية".