راوول نعمه شارك في فعاليات الافتتاح الرسمي لمؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي وعقد عدة لقاءات

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شارك وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه في فعاليات الإفتتاح الرسمي لمؤتمر ومعرض تكنولوجيات الإقتصاد الرقمي ( SEAMLESS Middle East 2020) يومي 16-17 نوفمبر الذي عقد في دبي برعاية وحضور سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الامارات العربية المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط. حيث جرى إطلاق مبادرة «الجامعة الرقمية» الهادفة لدعم الاقتصادات الناشئة في الشرق الأوسط ودول شمال وغرب إفريقيا، عبر تأهيل الكوادر تقنياً ومعرفياً.

وقد عقد نعمه عدة اجتماعات على هامش المؤتمر لا سيما مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخية سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وشكره على دعم الإمارات للبنان، وبدوره تمنى استعادة لبنان عافيته ودوره في الشرق الأوسط، كما التقى الدكتور المهندس علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، حيث عرض معه القواعد لسبل وفرص التعاون في بعض القطاعات الحيوية المرتبطة بالإقتصاد الرقمي لا سيما المبادرات المنبثقة عن " الرؤية العربية للإقتصاد الرقمي" 2018 كأحد الممكنات الإستراتيجية لدعم النمو الإقتصادي والاجتماعي، وتم الاتفاق على زيارات لاحقة لتطوير العلاقات ومساعدة لبنان على التطور الاقتصادي والرقمي.

وقد رافق نعمه خلال زيارته سفير لبنان في دولة الامارات العربية المتحدة السفير فؤاد دندن والملحق الاقتصادي جان كلود خوري وقنصل لبنان في دبي إيلي عرب.