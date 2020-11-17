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لبنان على موعد مع منخفض جوي في هذا اليوم!

17
NOVEMBER
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي وبسيط في درجات الحرارة.

- الحالة العامة: طقس مستقر حتى مساء الخميس يتحول الى ماطر وعاصف صباح الجمعة مع وصول منخفض جوي مصدره البحر الاسود.

- المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل : من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل .

الطقس المتوقع في لبنان:

- الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية واستقرارها في الداخل كما يتكون الضباب على المرتفعات.

- الاربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي وبسيط في درجات الحرارة.

- الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورياح ناشطة مع استمرار تكون الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع.

- الجمعة: غائم مع انخفاض في درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة، تشتد ظهرا مترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد احيانا. كما تتساقط الثلوج بدءا من 2400 متر، ويتدنى مستوى تساقطها الى 2000 متر مع تدني درجات الحرارة.

- الحرارة على الساحل تتراوح من 14 الى 26 درجة، وفوق الجبال من 10 الى 20 درجة، أما في الداخل فمن 8 الى 20 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية - شرقية، سرعتها بين 10و 30 كم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80%

- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

- الضغط الجوي: 767ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,11

- ساعة غروب الشمس: 16,34

 

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