كم بلغ عدد الاصابات بكورونا ضمن الرحلات الاتية الى بيروت؟

أفادت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص الـ PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 14-11-2020 و15-11-2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثماني حالات إيجابية.وجاء استكمال نتائج 14-11-2020 كالتالي:رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)رحلة بروكسيل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)وجاءت الدفعة الأولى من نتائج15-11-2020 كالتالي:رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)