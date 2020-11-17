عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020

الأخبار: تقييم سرّي إماراتي لابن سلمان: متهوّر، فاشل، سلطوي!
واشنطن تمنع تأليف الحكومة
الديار: اجتماعات باريس «تحبط» الفرنسيين : لا تراجع اميركي عن مواجهة حزب الله
السفيرة الاميركية «تنصح» دياب بتفعيل الحكومة المستقيلة للضغط على الحريري !
المواجهة مستمرة مع فيروس «كورونا» ورقم قياسي في عداد محاضر الضبط
نداء الوطن: بايدن يُحذّر ترامب من عدم التنسيق: أناس قد يموتون!
اللواء: وزير المال يحذّر من «نهاية لبنان».. وسلامة في باريس على عجل!
استغراب فرنسي لتدخلات بومبيو.. واحتجاجات في طرابلس ضد الإقفال
النهار: هل يقدم الحريري مسودته لاختراق التعطيل؟
الجمهورية: التأليف ينسحب الى لقاءات سرية
بومبيو: بحثنا تأثير حزب الله
the daily star: Lack of contacts brings govt formation to a halt
l'orient le jour: L’audit de la BDL au cœur de plusieurs bras de fer politiques