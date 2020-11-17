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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020

17
NOVEMBER
2020
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الجمهورية: أسرار


أجوبة وإستغراب

تلقت مراجع سياسية أجوبة على سلسلة من الأسئلة التي طرحت حول مغادرة سفراء مجموعة عربية بيروت تضمنت إستغراباً لاستغرابهم.

 

لا يمكن سحب الغطاء الديني

أكد معنيون أنّ مرجعية دينية لا يمكن أن تسحب الغطاء عن مرجعية دستورية تمثّل الطائفة.

 

مستشفى مستمر على المردود المالي للـPCR

قالت إبنة صاحب مستشفى معروف إن موازنة المستشفى معدومة وإنه مستمر حالياً على المردود المالي لإختبارات الـ PCR اليومية وإلّا كان المستشفى في وضع مقلق جداً.





 اللواء: أسرار


غمز
يشكو مرجع معني من قلة المعلومات التي تصله تباعاً حول ما يدور في الاجتماعات المغلقة بين مسؤولين كبيرين!


لغز
يحرص عدد من المصابين بفايروس كورونا إلى التعمية على الإصابة، لأسباب نفسية وشخصية، وحتى سياسية!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

خلافاً لكل التأويلات، عُلم أنّ زيارة رئيس حزب لمرجعية نيابية كانت لمسألة خاصة لا صلة لها بالحكومة.

 

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