قهوجي مديراً للمخابرات الخميس؟

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الأخبار: ... توجّه بتعيين العميد أنطوان قهوجي مديراً للمخابرات، خلفاً للعميد طوني منصور الذي يُحال على التقاعد في غضون ثلاثة أسابيع. وفيما كان قائد الجيش يمنّي نفسه بالتمديد لمنصور، حسم رئيس الجمهورية الأمر، برفضه التمديد في أي موقع أمني. ومن المتوقع أن يعرض قائد الجيش اقتراح تعيين قهوجي على المجلس العسكري يوم الخميس المقبل، ليوافق الأخير على الاقتراح ليُرفَع إلى وزيرة الدفاع زينة عكر.

ويرأس قهوجي «الفرع الفني» في مديرية المخابرات، منذ سنوات، وهو الفرع الذي يتولى أعمال التنصّت والتعقّب التقني. وقد توسّع عمل الفرع منذ عام 2005، بعد تلقّيه أجهزة ومعدات وبرامج من عدد من الدول، فضلاً عن زيادة عديده وإخضاعهم لدورات تدريبية.