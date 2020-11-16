هذا ما سيتناوله برنامج ضروري نحكي هذه الليلة

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يتناول برنامج ضروري نحكي هذه الليلة الأوضاع المعيشية للبناني .

أين أصبحت المساعدات الاجتماعية في ظل كورونا وعودة الإقفال العام.

ماذا عن أزمة النزوح السوري.

وما التطورات التي حملها المؤتمر الدولي الخاص باللاجئين السوريين في دمشق .

هل من خلاص قريب للبنان من عبء النزوح في ظل الانهيار.

ما مصير المساعدات الدولية وما هي الإجراءات السورية لعودة النازحين وما مدى جديتها؟

هذه الملفات وأكثر سيناقشها ضروري نحكي مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور رمزي مشرفية بالإضافة إلى مداخلة عبر سكايب مع محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر و محافظ بيروت القاضي مروان عبود لمناقشة موضوع الصحة والالتزام في ظل جائحة كورونا، وكوارث الشتاء من فيضانات وسيول.