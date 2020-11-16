المشرفية مثّل رئيس الجمهورية في مراسم تشييع المعلّم

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شارك وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة البروفسور رمزي المشرفية، ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في مراسم تشييع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري المغفور له وليد المعلّم، وقدّم واجب التعزية إلى ممثل السّيد رئيس الجمهورية العربية السورية وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزّام، وزير الأوقاف محمد عبد السّتّار ونائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد وعدد من المسؤولين في الخارجية السورية.

وشكر الوزير عزّام باسم الرئيس الأسد، الرئيس عون على مشاركته ممثلاً بالوزير المشرفية في مراسم التشييع.