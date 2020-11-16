وفاة واحدة و24 إصابة بالكورونا في عكار

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أفاد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، و37 حالة شفاء.

واشار الى ان "اجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم بلغ 2190 مصابا:

الحالات الايجابية قيد المعالجة: 349 حالة.



اما اجمالي حالات الشفاء فبلغت: 1803 حالات.

في حين بلغ عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة: 397 حالة (مقيمين ووافدين).واجمالي حالات الوفاة41 حالة.

وتوزعت الاصابات الجديدة على البلدات التالية:

ببنين7، الحوشب2، المحمرة2، نهر البارد2، مشمش2، القبيات2.

واصابة واحدة في بلدات :

حلبا، قشلق، عيات، عيدمون، مجدلا، الشيخ طابا، والقليعات".