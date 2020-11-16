بعد الاقفال العام .. وزير التربية يكشف ما سيحدث

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أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، أنّ "في ظلّ استحالة العودة الكليّة إلى التعليم الحضوري، حمايةً لصحّة أولادنا، قرّرنا استكمال التعليم المدمَج بعد انتهاء فترة الإقفال العام، ودرس بعض الاستثناءات"، داعيًا المدارس إلى "الاستفادة من هذين الأسبوعين لتقييم العمل".



ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "خلال هذين الأسبوعين، سنستكمل إعمال ترميم وتجهيز المؤسّسات التربوية المتضرّرة جراء انفجار مرفأ بيروت"، كاشفًا "أنّنا سنوّقع قريبًا اتفاقًا مع الصندوق القطري للتنمية لبدء الأشغال في عدد من المدارس، كما أنّنا بصدد إعداد برنامج إلكتروني لتتبّع حالات المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، بالإضافة إلى أنّنا بصدد تحضير صفحة إلكترونيّة، لإعلان عدد الإصابات في كلّ مدرسة، إيمانًا بمبدأ الشفافيّة".

وأكّد المجذوب أنّ "على الدولة أن تضع التلامذة والطلّاب داخل لبنان وخارجه في سلّم أولويّاتها، والقضيّة الأولى الّتي تهمّ اللبنانيّين هي كيفيّة استكمال العام الدراسي وعدم خسراته"، منوّهًا إلى أنّه "على وزارة التربية والتعليم العالي الاستماع إلى شكاوى المواطنين ومراجعاتهم، وإيجاد حلول لها". وركّز على أنّه "على المرشد الصحّي أو الممرّض في كلّ مدرسة، تطبيق معايير النظافة والتعقيم، والوزارة ستتابع زياراتها المدارس، للتأكّد من تطبيق إجراءات الدليل الصحّي".

وشدّد على أنّ "العام الدراسي يحتاج إلى دعم لإنقاذه من الضياع، وعلى وجوب التوقّف عن إدخال حقوق التلامذة في النكد السياسي"،دايعًا إلى "فكّ أسر الدولار الطالبي، فقد عانى الطلّاب في الخارج الأمرّين وهم على قاب قوسين من الرحيل، وقضيّتهم يجب أن تشكّل مناسبةً لاستنهاض الهمم". ورأى أنّ "البعض لا يريد تربيةً، سواء داخل لبنان أو خارجه".