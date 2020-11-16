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الرئيس بري: وليد المعلم كان صوتا عربيا ما نطق إلا للحق

16
NOVEMBER
2020
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زار رئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس الدستوري، وقدم التصريح عن الذمة المالية، الى رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، وذلك عملا بالقانون 189/2020 التصريح عن الذمة المالية "الاثراء غير المشروع".


وكان بري، استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير رومانيا في لبنان فيكتور ميرسيا في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده في لبنان.

والتقى الرئيس بري سفيرة تشيكيا في لبنان ميكاييلا فرانكوفا، مودعة لمناسبة قرب انتهاء مهامها كسفيرة لبلادها.

 

على صعيد آخر، أبرق رئيس مجلس النواب الى الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد، معزيا بوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم. ومما جاء في البرقية:

"في أدق المراحل التي تحتاج فيها الامة لقاماتها الشامخة التي لا تساوم على ثوابت ولا تبدل ولا تتبدل ، هو التسليم بقضاء الله الذي لا يرد ، نفقد اليوم وتفقد سوريا ومن خلالها الأمة واحدا من تلك القامات ويغيب الموت صوتا عربيا ما نطق إلا للحق ، ويوقف قلبا ما نبض إلا للعرب والعروبة حتى الرمق الأخير، هو الراحل دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم (رحمه الله)، وإزاء هذا المصاب الأليم أتقدم من سيادتكم ومن الشعب العربي السوري الشقيق ومن أسرة الراحل الكبير بأحر التعازي سائلا المولى العزيز القدير أن يلهمكم وذويه جميل الصبر والسلوان".

كما أبرق الرئيس بري الى رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، معزيا بوفاة المعلم.

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