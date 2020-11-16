حمدان إتصل بالسفير السوري معزيا بوليد المعلم

A + A -

اتصل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين - المرابطون العميد مصطفى حمدان، بسفير الجمهورية العربية السورية في لبنان الدكتور علي عبدالكريم علي، معزيا باسم المرابطون وباسمه الشخصي برحيل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، مؤكدا "أن الوزير وليد المعلم ارتقى الى باريه قوميا عربيا ومعلما للديبلوماسية على المستوى العربي والدولي، ‏وأن الاصدقاء و الأعداء يحسدون الجمهورية العربية السورية على وزير خارجيتها وحنكته السياسية وعمق معرفته الواسعة بشؤون السياسة الدولية".