دواء الـ “ريمديسيفير” في لبنان

A + A -

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، ان شحنة من دواء الـ “ريمديسيفير” وصلت مساء الاحد، وستوزع عبر الوكيل الى المستشفيات، وكمية منها ستبقى لدى الوكيل كي لا يتم خلق سوق سوداء.



وقال حسن بعد اجتماع لجنة كورونا في السراي الحكومي: “نتائج الاقفال لن تظهر مؤشراته قبل الخميس أو الجمعة ولا يزال من المبكر اصدار اي تقييم اليوم”.



وتابع حسن “أعلنّا جهوزيّتنا لتحويل مدفوعات 2020 إلى وزارة المالية والمستحقات للمستشفيات الحكوميّة والخاصّة تبلغ 235 مليار وسنبدأ بتحويلها تباعاً بدءاً من اليوم”، وأكد أنّ النموذج الذي ظهر في التعاطي المسؤول مع الإقفال هو مطلب وحاجة ضروريين وغاية لإنجاح الإقفال الذي هو كأس مرّ لا بدّ منه.



واضاف “نأمل أن نحقق الهدف الاكبر من الاقفال وهو تخفيف عدد الاصابات ورفع جهوزية المستشفيات الحكومية”.