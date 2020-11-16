بين وزير الخارجية وسفيرة أميركا .. هذا ما حصل

A + A -

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا.



وتم البحث في العلاقات الثنائية وتعزيزها، ودعم وتأييد الولايات المتحدة للبنان في مجالات عدة بالإضافة الى مسألة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وعودة النازحين الى بلادهم، ومرحلة الانتقال من الادارة الحالية الى الادارة الجديدة في اميركا.



كما تناول البحث الاجراءات التي اتخذتها ما اتخذته الادارة الأميركية بحق بعض اللبنانيين من بينهم نواب ووزراء سابقين ورئيس كتلة نيابية وازنة.



و تمنى وهبه على السفيرة الاميركية أن تتمكن السلطات اللبنانية والقضائية من الوصول الى اي معلومات او مستندات ارتكزت عليها الادارة الاميركية في اتخاذها لتلك الاجراءات وذلك في اطار الاصلاحات التى وعدت بها وتعزيز الشفافية في العمل العام.



وتم عرض للأزمات الاقليمية وما يحصل في ناغورنو كاراباخ وأخيراً في الصحراء الغربية.